Вийшла нова версія Windows 11. Як її встановити

Розробники з Microsoft випустили Windows 11 Insider Preview Build 22463, призначену для учасників програми попередньої оцінки Windows Insider.





Збірка містить безліч поліпшень і виправлень, про які детально розповідається в блозі Windows . Одинадцята версія встановиться не на будь-комп’ютер – в Microsoft розповіли, як визначити, чи сумісний ПК з Windows 11.

Відзначається, що частина поліпшень не з’явиться в першому публічному релізі Windows 11, який стане доступний п’ятого жовтня 2021 року – їх додадуть в більш пізні стабільні версії.

Щоб стати учасником програми тестування, необхідно зареєструватися на сайті Microsoft і виконати кілька нескладних дій . Після цього нова Windows 11 завантажиться через стандартний центр оновлень.