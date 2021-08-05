Microsoft випустила Windows 11 для всіх: розповідаємо, як її скачати

Кілька днів тому вийшла перша публічна бета-версія Windows 11, яку можуть встановити “учасники програми Windows Insider”. Для багатьох це звучить лякаюче, проте зареєструватися в цій програмі і завантажити Windows 11 зовсім нескладно.





Розповідаємо, як це зробити – по кроках

1. Відкрити сайт Windows Insider і знайдіть посилання “Тестувати зараз”.

2. Буде потрібно увійти до свого облікового запису Microsoft. Якщо його немає, то створити новий обліковий запис можна буде відразу ж.

3. Після входу потрібно буде зареєструватися в “Програмі попередньої оцінки Windows”, вона ж Windows Insider. По завершенні реєстрації з’явиться посилання “Приступити до тестування”.

4. У розділі “Тестування” буде запропоновано переконатися, що у користувача встановлена ​​ліцензійна версія Windows і підтримується потрібна мова.

5. Потім необхідно буде перейти в настройки Windows 10 – “Параметри – Оновлення та безпека – Програма попередньої оцінки Windows”, натиснути кнопку “Почати” і в розділі “Як вибрати обліковий запис для початку роботи” натиснути кнопку “+”.

6. Дотримуючись вказівок, потрібно буде вибрати “Бета-канал” для завантаження – публічні бета-версії стабільніше версій для розробників.

7. Слідом за цим потрібно перезапустити систему, натиснувши “Запустити знову зараз”.

8. Після перезапуску потрібно буде відкрити розділ “Параметри – Оновлення та безпека – Центр оновлення Windows” і натиснути “Перевірити наявність оновлень”. Нова версія Windows 11 встановиться так само, як звичайне рядове оновлення.