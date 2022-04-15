Xiaomi випустила нову “камеру” та почала 3 хвилю оновлень MIUI 13

Вперше за довгий час компанія Xiaomi випускає оновлення однієї з найважливіших системних програм – “Камера”. Крім візуальних змін у новій версії було додано кілька нових налаштувань та можливостей, які розширюють функціонал смартфонів.





У цій статті ми докладно розповімо про те, що змінилося, на які моделі оновлення вже можна встановити, а також поділюся інформацією щодо “третьої хвилі” оновлень MIUI 13, яка була офіційно анонсована Xiaomi.

Камера

Перш ніж розповісти про нові можливості програми, давайте поглянемо на кілька фотографій, щоб показати різницю між стабільною та оновленою версіями.

Як ви можете помітити, нова версія краще справляється з автофокусуванням і в деяких знімках виставляє більш правильне значення балансу білого. Склалося відчуття, що Xiaomi переглянули коефіцієнт розмиття, адже при виділенні об’єкта так зване “боке” виглядає більш натуральним.

Що стосується нових можливостей, то перш за все слід виділити режим серійної зйомки, для активації якого потрібно затиснути кнопку спуску і зрушувати її з права наліво і навпаки, при цьому на екрані буде відображено кількість зроблених знімків.

У результаті при запуску галереї всі зроблені знімки (максимум 50) будуть зібрані в один файл з якого ви зможете вибрати один або кілька кадрів, що сподобалися. Цей режим буде особливо корисний для зйомки об’єктів, що рухаються, наприклад тварин.

Якщо зайти в налаштування програми, можна помітити, що у розділ “Функція кнопок гучності” був доданий варіант активуючий таймер зйомки, який Xiaomi анонсували ще півроку тому.

Також Xiaomi змінили дизайн деяких перемикачів, і на нашу думку вони виглядають більш інтуїтивно.

Встановити оновлення можуть власники смартфонів під керуванням MIUI 13 (Android 12), але найближчими тижнями має з’явитися версія і для MIUI 12.5 (Android 11).

Третя хвиля оновлень

Офіційна заява представника компанії Xiaomi пролила світло на те, які смартфони почнуть отримувати MIUI 13 наступними. Фактично це означає, що до кінця травня глобальні версії прошивок (MI) будуть випущені в реліз для:

Проте варто зауважити, що власникам смартфонів: Redmi Note 9, Redmi 9T і Redmi 9, доведеться чекати довше за інших. Через проблеми сумісності прошивки на ці моделі вийдуть наприкінці літа.

Що стосується термінів виходу MIUI 13 (для перелічених вище смартфонів) в індексах RU, ID тощо, то Xiaomi планує випустити відповідні прошивки до кінця липня цього року.

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