ЄС зобов’язав Apple та Google дозволити встановлювати додатки зі сторонніх джерел

Європейське антимонопольне законодавство суворе і змушує поступатися навіть світових технологічних гігантів. Нещодавно вирішилося питання з єдиним стандартом зарядки для смартфонів, а на підході вже два нових закони. Найбільше від нього постраждають Apple і Google — два найбільші гравці на ринку дистрибуції мобільних додатків.





Законопроекти про цифрові ринки (Digital Markets) та цифрові послуги (Digital Services) зобов’язують великі компанії, які істотно впливають на внутрішній ринок Євросоюзу, виконати кілька вимог. Ключових пунктів вийшло чотири:

Дозволити встановлювати програми зі сторонніх магазинів, а не тільки з магазину виробника гаджета.

Надати можливість видаляти встановлені програми.

Дозволити розробникам додатків користуватися платіжними системами на свій вибір.

Не використовувати для боротьби з конкурентами дані, одержані від розробників додатків.

При цьому закон про цифрові ринки мають затвердити у липні, а закон про цифрові послуги ратифікують у вересні 2022 року. Після цього компанії мають 6 місяців, щоб внести зміни відповідно до нових правил. Порушникам загрожує гігантський штраф у розмірі 10% річного обороту, а за повторне порушення доведеться заплатити усі 20%.

Можливість вести комерційну діяльність на європейському ринку обходиться корпораціям дедалі дорожче. Особливо несолодко Apple, якій, схоже, доведеться вперше поступитися своєю закритою екосистемою і дозволити власникам айфонів та айпадів завантажувати програми поза AppStore. А ось розробники софту, навпаки, зітхнуть вільніше і менше залежатимуть від вимог монополістів.