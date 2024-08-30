Адвокат Павла Дурова вперше прокоментував справу проти засновника Telegram

Як передає Agence France-Presse, адвокат Дурова Давид-Олів’є Камінські виступив перед представниками ЗМІ після того, як паризький суд виніс рішення про нагляд над засновником Telegram. Він заявив, що звинувачення в бік Дурова виглядають «абсурдними».

Камінські також зазначив, що Telegram дотримується європейських правил у сфері цифрових технологій, і що «стандарти модерації там ідентичні стандартам інших соціальних мереж».

Нагадаємо, що вчора Дурова звільнили з-під варти для проведення подальшого допиту. Йому закидають відмову від співпраці з правоохоронцями під час розслідування випадків розповсюдження дитячої порнографії, хакерських програм і наркотиків. Підприємцю загрожує до 10 років позбавлення волі: він зобов’язаний регулярно відмічатися в поліції, а ось залишати Францію йому заборонено.