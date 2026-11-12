Nintendo видалила з GitHub майже 150 репозиторіїв для злому Switch. Що це означає для піратів

Nintendo продовжує боротьбу з піратством. Раніше компанія домагалася видалення емуляторів Switch, а тепер узялася за програми для спеціальних чипів, які дозволяють зламувати консоль. Під удар потрапили одразу 144 проєкти на GitHub.

Як стало відомо, Nintendo надіслала скаргу за американським законом DMCA, після чого GitHub заблокував репозиторії з прошивками для мод-чипів Picofly, HWFLY, SX Core та SX Lite. Ці пристрої встановлюють безпосередньо в консоль, і вони дозволяють обійти її захист, а отже, запускати неофіційні програми, зокрема піратські копії ігор.

За словами компанії, розповсюдження таких прошивок є незаконним, адже вони втручаються в процес завантаження консолі та обходять вбудовані механізми захисту. Як аргумент Nintendo згадала справу хакерської групи Team-Xecuter, яка продавала пристрої для злому консолей. Її учасника Гері Боузера у 2022 році засудили до 40 місяців ув’язнення та зобов’язали виплатити Nintendo 14,5 млн доларів. На волю він вийшов уже 2023 року, але борг лишився з ним надовго.

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Повністю позбутися прошивок Nintendo поки не вдалося. Частина репозиторіїв для Picofly і HWFLY лишається доступною, а згодом з’являться нові, тож говорити про перемогу над зломом Switch зарано. Утім, по піратству завдано відчутного удару.

Для українських гравців історія має й практичний бік. Модифікована консоль не лише порушує правила Nintendo, а й ризикує отримати блокування в онлайн-сервісах компанії, а втручання в технічний захист ігор суперечить законодавству про авторське право й в Україні. Тому купувати консоль із «вшитим» чипом чи грати в піратські копії небезпечно як для гаманця, так і для самої приставки.