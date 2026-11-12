Nintendo удалила с GitHub почти 150 репозиториев, предназначенных для взлома Switch. Что это означает для пиратов

Nintendo продолжает борьбу с пиратством. Ранее компания добивалась удаления эмуляторов Switch, а теперь взялась за программы для специальных чипов, позволяющих взломать консоль. Под удар попали сразу 144 проекта на GitHub.

Как стало известно, Nintendo направила жалобу в соответствии с американским законом DMCA, после чего GitHub заблокировал репозитории с прошивками для мод-чипов Picofly, HWFLY, SX Core и SX Lite. Эти устройства устанавливаются непосредственно в консоль и позволяют обойти её защиту, а значит, запускать неофициальные программы, в частности пиратские копии игр.

По словам компании, распространение таких прошивок является незаконным, поскольку они вмешиваются в процесс загрузки консоли и обходят встроенные механизмы защиты. В качестве аргумента Nintendo сослалась на дело хакерской группы Team-Xecuter, которая продавала устройства для взлома консолей. Её участника Гэри Боузера в 2022 году приговорили к 40 месяцам лишения свободы и обязали выплатить Nintendo 14,5 млн долларов. На свободу он вышел уже в 2023 году, но долг остался с ним надолго.

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Полностью избавиться от прошивок Nintendo пока не удалось. Часть репозиториев для Picofly и HWFLY по-прежнему доступна, а впоследствии появятся новые, поэтому говорить о победе над взломом Switch ещё рано. Впрочем, пиратству нанесён ощутимый удар.

Для украинских игроков эта история имеет и практическую сторону. Модифицированная консоль не только нарушает правила Nintendo, но и чревата блокировкой в онлайн-сервисах компании, а вмешательство в техническую защиту игр противоречит законодательству об авторском праве и в Украине. Поэтому покупать консоль с «вшитым» чипом или играть в пиратские копии опасно как для кошелька, так и для самой приставки.