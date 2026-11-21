Существует распространенное мнение, что Linux потребляет меньше системных ресурсов, чем Windows, и поэтому ноутбуки под управлением этой ОС должны дольше работать без подзарядки. Авторы YouTube-канала PhoneBuff решили проверить это утверждение, проведя сравнительное тестирование двух одинаковых ноутбуков Dell XPS 13. Результаты показали, что преимущество одной операционной системы над другой существенно зависит от характера нагрузки.

Для эксперимента использовались два ноутбука с процессорами Intel Core 5 320, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями емкостью 512 ГБ. На одном устройстве установили Windows 11, а на другом — Fedora Linux. Яркость обоих дисплеев настроили на 200 нит, а параметры энергопотребления сделали максимально схожими.

В повседневных задачах разница минимальна

При просмотре веб-страниц Windows 11 продемонстрировала незначительное преимущество: разница в расходе заряда составила всего 1 %. Аналогичные результаты были получены при работе с офисными программами и во время 30-минутного видеозвонка через Zoom.

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В режиме ожидания оба ноутбука также показали одинаковый результат. За 16 часов каждое устройство потеряло 6% заряда аккумулятора. При этом Fedora оказалась заметно быстрее при выходе из спящего режима: ноутбук с Linux возобновлял работу практически мгновенно, тогда как Windows 11 потребовалось примерно 15 секунд.

В условиях нагрузки Linux продемонстрировала значительное преимущество

Ситуация изменилась при выполнении ресурсоемких задач. В игре Minecraft с ограничением частоты кадров до 30 FPS ноутбук под управлением Fedora проработал на 78 % дольше, чем аналогичное устройство с Windows 11.

Разница стала ещё более заметной при компиляции программного кода в VS Code. Когда ноутбук с Windows 11 полностью разрядился, у устройства с Fedora всё ещё оставалось примерно 40 % заряда аккумулятора.

Авторы эксперимента предположили, что причиной повышенного энергопотребления Windows может быть встроенный антивирус Microsoft Defender, который постоянно работает в фоновом режиме. Однако его отключение увеличило автономность лишь на 10 минут, поэтому эта версия не подтвердилась.

Таким образом, тестирование показало, что при обычной работе с браузером и документами выбор операционной системы практически не влияет на автономность. Зато при играх и программировании Fedora Linux способна обеспечить значительно более длительную работу от аккумулятора. В то же время результаты относятся к конкретной конфигурации Dell XPS 13 и не обязательно будут одинаковыми для других ноутбуков.