За день до официального релиза Grand Theft Auto VI журналисты опубликовали первые рецензии на долгожданную игру Rockstar Games. По результатам 98 обзоров проект получил 99 баллов из 100 на агрегаторе Metacritic, повторив историческое достижение The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Игра Nintendo удерживала самый высокий рейтинг с 1998 года, и в течение следующих 28 лет ни одному другому проекту не удавалось достичь такого же показателя.

Подавляющее большинство журналистов поставило GTA VI максимальные оценки. На момент публикации самая низкая оценка среди упомянутых рецензий составляла 90 из 100. На конкурирующем агрегаторе OpenCritic игра получила 98 баллов, причём её рекомендовали 100% критиков. Стоит учитывать, что средние оценки могут меняться по мере появления новых обзоров.

За что журналисты хвалят GTA VI

Наибольшее количество положительных отзывов получил открытый мир вымышленного американского штата Леонида, включающий город Вайс-Сити и прилегающие территории. Разработчики уделили особое внимание поведению прохожих, дорожному движению, анимации персонажей и взаимодействию с окружающей средой. Магазины работают по расписанию, интенсивность автомобильного движения меняется в зависимости от времени суток, а случайные встречи могут превращаться в полноценные побочные сюжеты.

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Издание Game Informer поставило GTA VI оценку 10 из 10, отметив масштаб мира и количество доступных занятий. Помимо традиционных погонь и ограблений, игроки могут заниматься рыбалкой, дайвингом, мотокроссом, посещать спортивные залы и ночные клубы. Журналисты также высоко оценили сюжет, рассказывающий историю двух преступников — Люсии Каминос и Джейсона Дюваля.

В рецензии The Verge отмечается, что GTA VI сочетает в себе свободу действий GTA V и детализацию Red Dead Redemption 2. Автор потратил на игру почти 80 часов, но даже после завершения основной истории исследовал менее 60 % всего доступного контента. При этом прохождение сюжетной кампании, по оценкам различных журналистов, занимает примерно 60–70 часов.

Высокие оценки получила и обновленная игровая механика. Rockstar усовершенствовала управление автомобилями, перестрелки, систему ограблений и взаимодействие с неигровыми персонажами. В частности, игроки получили больше свободы в выборе способов выполнения заданий, а новая система контрольных точек снижает необходимость повторять большие фрагменты миссий после неудачи.

Какие недостатки обнаружили в GTA VI

Несмотря на рекордные оценки, журналисты обратили внимание и на отдельные недостатки. Одним из главных ограничений стала частота кадров: консольные версии GTA VI работают с частотой 30 FPS, в том числе и на PlayStation 5 Pro. Часть обозревателей считает это компромиссом, хотя и отмечает стабильность работы и высокое качество графики.

Авторы TheSixthAxis, которые поставили игре 9 из 10, также обратили внимание на некоторые проблемы с развитием сюжета. По их мнению, постоянное повышение ставок на протяжении длительной кампании несколько ослабляет эмоциональное воздействие истории. Среди прочих замечаний — недостаточно опасная полиция и отдельные упрощения боевой системы.

Официальный релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Из-за разницы во временных поясах пользователи из Новой Зеландии получили доступ к игре раньше, чем в большинстве других регионов. Дата выхода версии для ПК пока не объявлена.

Для Rockstar Games это первая новая часть основной серии Grand Theft Auto за 13 лет. Предыдущая игра, GTA V, вышла в сентябре 2013 года и получила 97 баллов на Metacritic, тогда как GTA IV в своё время достигла 98 баллов. Таким образом, шестая часть уже установила новый рекорд для франшизы по оценкам профессиональных критиков.