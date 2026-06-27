Windows 10 неожиданно получила ещё один год жизни: Microsoft продлила поддержку обновлений до 2027 года

Microsoft продлила программу расширенных обновлений безопасности для Windows 10 ещё на один год. Это означает, что пользователи смогут получать критические патчи безопасности не только до октября 2026 года, как планировалось ранее, но и до октября 2027 года.

Речь идет не о полноценном возобновлении поддержки Windows 10. Новых функций система уже не получит, ведь основная поддержка завершилась 14 октября 2025 года. Но для миллионов пользователей это всё равно важная новость: компьютеры на Windows 10 ещё почти два года будут защищены от актуальных уязвимостей.

Что нужно сделать пользователям

Расширенные обновления доступны через программу ESU. По данным профильных изданий, пользователи, уже подключившиеся к программе, автоматически получат продление до 2027 года.

Новые пользователи могут зарегистрироваться несколькими способами: через учетную запись Microsoft и синхронизацию настроек Windows Backup, за 1000 баллов Microsoft Rewards или за единовременную оплату в размере 30 долларов — это примерно 1200 грн по текущему курсу. Одна учетная запись может охватывать несколько личных устройств.

Для украинских пользователей это особенно актуально, поскольку многие старые ноутбуки и ПК не соответствуют требованиям Windows 11: необходимы TPM 2.0, Secure Boot и поддерживаемый процессор. Из-за этого часть техники физически по-прежнему работает нормально, но официально обновиться до Windows 11 не может.

Продление ESU дает больше времени тем, кто не готов покупать новый компьютер или переходить на другую операционную систему. В то же время Microsoft всё равно рекомендует постепенно готовиться к Windows 11, ведь Windows 10 будет оставаться только на «поддержке безопасности», без разработки и новых возможностей.