Разработан «невидимый» шрифт для нейронных сетей: люди его легко читают, а ИИ видит бессмыслицу

Исследователь в области искусственного интеллекта Эрик Лу, создатель платформы Mixfont, представил шрифт Decoy — набор символов, который легко читается человеком, но не может быть расшифрован ИИ. Ирония заключается в том, что инструмент для защиты от нейросетей создала компания, которая сама активно использует искусственный интеллект.

Оптическая иллюзия против машинного зрения

В основе шрифта лежит принцип гибридных изображений — тот же, что и в известных оптических иллюзиях, где с разного расстояния видны разные картинки. Каждая буква состоит из двух наложенных слоёв с разной пространственной частотой: тёмных размытых форм на заднем плане и тонких чётких контуров на переднем.

Человеческий глаз естественным образом фокусируется на тёмных чётких формах и без труда складывает из них слова. Языковые модели с распознаванием изображений работают иначе: они анализируют файл на микроуровне, цепляясь за чёткие контуры переднего плана, — и именно поэтому «видят» не тот текст, который читает человек, или вообще бессмысленный набор знаков. Разработчик протестировал шрифт на актуальных моделях, включая GPT-5.6 и Gemini 3.5, — обе не справились.

Зачем это нужно

Идея вполне практична: защитить тексты от автоматического сбора данных. Творческие работы, частная переписка или контент сайтов, набранные таким шрифтом, становятся бесполезными для скрейперов, которые массово подают данные в интернет-нейросети для обучения. Автор видит и второе применение — проверку «человечности» по типу CAPTCHA: если собеседник смог прочитать сообщение, он точно не бот.

Попробовать можно уже сейчас: на сайте mixfont.com доступно веб-приложение для кодирования скрытых сообщений, а сам шрифт можно скачать в формате TTF.

Честные ограничения

Автор не скрывает, что это скорее первая версия концепции, чем готовый шрифт. При многократных попытках ИИ всё же может подобрать ключ к паттерну, на крупных кеглях эффект ослабевает, а шрифт разработан только для английского языка — кириллицу и другие алфавиты он пока не учитывает. Поэтому Decoy — не панацея, а скорее доказательство интересной идеи: слабые места машинного зрения можно обратить в защиту. В гонке «брони и снаряда» между людьми и алгоритмами это свежий ход — хотя, как и CAPTCHA в своё время, он вряд ли останется неприступным надолго.

Напомним, борьба за контроль над данными для обучения ИИ обостряется со всех сторон: ранее мы писали, что ChatGPT перестал имитировать стиль известных писателей — OpenAI пошла на это под давлением судебных исков правообладателей.