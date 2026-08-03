Розроблено шрифт-невидимку для нейромереж: люди його читають легко, а ШІ бачить нісенітницю

Дослідник штучного інтелекту Ерік Лу, творець платформи Mixfont, представив шрифт Decoy — набір символів, який легко читає людина, але не може розшифрувати ШІ. Іронія в тому, що інструмент для захисту від нейромереж створила компанія, яка сама активно використовує штучний інтелект.

Оптична ілюзія проти машинного зору

В основі шрифту — принцип гібридних зображень, той самий, що й у відомих оптичних ілюзіях, де з різної відстані видно різні картинки. Кожна літера складається з двох накладених шарів із різною просторовою частотою: темних розмитих форм на задньому плані та тонких чітких контурів на передньому.

Людське око природно фокусується на темних виразних формах і без зусиль складає з них слова. Мовні моделі з розпізнаванням зображень працюють інакше: вони аналізують файл на мікрорівні, чіпляючись за чіткі контури переднього плану, — і саме тому «бачать» не той текст, який читає людина, або взагалі безглуздий набір знаків. Розробник протестував шрифт на актуальних моделях, включно з GPT-5.6 та Gemini 3.5, — обидві не впоралися.

Навіщо це потрібно

Задум цілком практичний: захистити тексти від автоматичного збирання даних. Творчі роботи, приватне листування чи вміст сайтів, набрані таким шрифтом, стають марними для скрейперів, які масово згодовують інтернет нейромережам для навчання. Автор бачить і друге застосування — перевірку «людяності» на кшталт CAPTCHA: якщо співрозмовник зміг прочитати повідомлення, він точно не бот.

Спробувати можна вже зараз: на сайті mixfont.com працює вебзастосунок для кодування прихованих повідомлень, а сам шрифт доступний для завантаження у форматі TTF.

Чесні обмеження

Автор не приховує, що це радше перша версія концепції, ніж готовий щит. За багаторазових спроб ШІ таки може підібрати ключ до патерна, на великих кеглях ефект слабшає, а розроблено шрифт лише під англійську — кирилицю й інші абетки він поки не враховує. Тож Decoy — не панацея, а радше доказ цікавої ідеї: слабкі місця машинного зору можна обертати на захист. У гонці «броні та снаряда» між людьми й алгоритмами це свіжий хід — хоча, як і CAPTCHA свого часу, він навряд чи залишиться неприступним надовго.

Нагадаємо, боротьба за контроль над даними для навчання ШІ загострюється з усіх боків: раніше ми писали, що ChatGPT перестав імітувати стиль відомих письменників — OpenAI пішла на це під тиском судових позовів правовласників.