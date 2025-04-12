Microsoft заборонила користувачам видаляти загадкову папку на диску C

Після встановлення оновлення KB5055523 для операційної системи Windows 11 у кореневому каталозі диска з’являється загадкова порожня папка під назвою «inetpub». У Microsoft розповіли про її призначення і застерегли користувачів від видалення.

Раніше ми повідомляли, що папка позначена як системна, але її видалення ніяк не впливає на працездатність ОС. Деякі експерти припускали, що каталог створюється через помилку або як тимчасове сховище, потрібне тільки для інсталяції апдейта. Інші фахівці вказували на зв’язок папки зі службою Internet Information Services, яка здебільшого у Windows 11 відключена.

У Microsoft пояснили, що наявність на диску папки inetpub є необхідною для захисту від уразливості під номером CVE-2025-21204, а також попередили користувачів, що, якщо каталог видалили, оновлення KB5055523 слід видалити й установити заново. Альтернативний варіант – увімкнути службу Internet Information Services, після чого вимкнути її, перезавантажити комп’ютер і перевірити, чи на місці папка. Ручне відтворення каталогу не є рівнозначною заміною і не захищає ПК від згаданого Microsoft експлойта.