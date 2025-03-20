Власникам пристроїв на Windows 10 порадили утилізувати їх

Windows 10 перестане оновлюватися вже восени, через що мільйони комп’ютерів, що не відповідають вимогам новітньої ОС, залишаться без патчів безпеки. Microsoft не стала церемонитися з власниками такого заліза і запропонувала їм радикальне вирішення проблеми.

Компанія розіслала користувачам Windows 10 електронний лист, в якому закликала оновитися до 11-ї версії ОС і відповіла на запитання, що часто задаються. Оскільки Windows 11 не може бути встановлена ​​на комп’ютери без чіпа безпеки TPM 2.0, багато з них оновити не вдасться. В одній із відповідей Microsoft дала власникам такого заліза несподівану пораду.

“Що я можу зробити з моїм старим комп’ютером?” Продайте його чи утилізуйте за допомогою місцевих організацій», — пропонує софтмейкер у своєму листі.

Раніше дослідна група Public Interest Research Group (PIRG) направила в Microsoft петицію з проханням продовжити термін підтримки Windows 10, оскільки, за їх підрахунками, припинення підтримки призведе до застаріння найбільшої кількості пристроїв, ніж будь-яка інша дія за всю історію індустрії. Отже, є ризик появи великої кількості викинутої електроніки. Імовірно, під управлінням Windows 10 зараз працює близько мільярда ПК