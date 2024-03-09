Байден заявив про готовність заборонити TikTok у США

Президент США Джо Байден заявив, що підпише законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у країні, якщо документ схвалить Конгрес. Про це повідомляє NBC News.

“Якщо його ухвалять, я його підпишу”, – передає телеканал слова Байдена.

Авторами законопроєкту “Про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними зловмисниками” виступили республіканець від штату Вісконсін Майк Ґаллахер і демократ від штату Іллінойс Раджа Крішнамурті.

Законопроєкт може змусити китайську компанію ByteDance, якій належить TikTok, відмовитися від контролю над застосунком на півроку, або він може бути заборонений у США.

8 березня комітет палати представників конгресу США з торгівлі та енергетики одноголосно затвердив законопроєкт, який потенційно здатний призвести до заборони TikTok у США.

У палату представників США законопроєкт внесли республіканець Майк Галлахер і демократ Раджа Крішнамурті. У ньому ByteDance і TikTok названо застосунками, контрольованими “іноземними зловмисниками”.

У травні 2023 року TikTok звинуватив уряд США в порушенні свободи слова.