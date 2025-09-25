Новий податок на OLX: Верховна Рада пом’якшила правила для ситуативних продавців

На початку вересня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14025, який вносить суттєві корективи до раніше запропонованого порядку оподаткування операцій на великих онлайн-платформах, таких як OLX. Законодавча ініціатива має на меті фіскалізувати доходи, отримані через маркетплейси, але при цьому відокремити професійних продавців від звичайних громадян, які час від часу щось продають.

Головні зміни та податкові послаблення

Фахівець з податкового права Іван Маринюк зазначає, що нова редакція законопроєкту стала «м’якшою і більш деталізованою». Вона встановлює чіткі межі оподаткування для ситуативних продажів:

Річний ліміт без податку: Доходи до 36 тис. грн на рік (12 прожиткових мінімумів) не будуть оподатковуватися. Це означає, що дрібні та епізодичні продажі не потраплятимуть під фіскальний контроль.

Доходи до на рік (12 прожиткових мінімумів) не будуть оподатковуватися. Це означає, що дрібні та епізодичні продажі не потраплятимуть під фіскальний контроль. Спецрахунок: Для здійснення не більше трьох продажів на рік, вартість яких не перевищує €2000 , не потрібно відкривати спеціальний банківський рахунок.

Для здійснення не більше трьох продажів на рік, вартість яких не перевищує , не потрібно відкривати спеціальний банківський рахунок. Скасовано обов’язкову реєстрацію ФОП: Раніше постійні продавці мали б обов’язково реєструватися як ФОП, але ця вимога була скасована.

Онлайн-платформи стають податковими агентами

Ключова організаційна зміна полягає у перекладанні податкового навантаження. Самі торгові платформи (оператори), а не фізичні особи-продавці, стають податковими агентами.

Це означає, що такі компанії повинні будуть:

Збирати необхідні дані та ідентифікувати продавців.

Утримувати податки з доходів, що перевищують встановлений ліміт.

Звітувати про ці операції до податкової служби.

Законопроєкт також передбачає введення спеціального режиму зі зниженою ставкою ПДФО у 5% для продавців, які дотримуються умов торгівлі, включаючи використання спеціального банківського рахунку та неперевищення річного доходу у розмірі близько 6,7 млн грн.

Ризики для покупців та продавців

Хоча законопроєкт пом’якшив вимоги, він все ще несе певні ризики. Якщо продавець отримає з платформи дохід, вищий за 12 прожиткових мінімумів, платформа стягне податок. У разі помилкового стягнення, кошти можна буде повернути лише в наступному році після подання податкової декларації.

Видання «Мінфін» зазначає, що ця процедура може перетворитися на справжній «квест і збір паперів», якщо не буде налагоджено повністю автоматизований процес повернення.

Крім того, коментатори ринку висловлюють занепокоєння, що необхідність сплати податків може бути закладена продавцями у кінцеву ціну товару, що призведе до подорожчання товарів на онлайн-платформах. Експерти наголошують на необхідності збалансувати фіскальні інтереси держави із забезпеченням простоти та доступності онлайн-торгівлі для громадян.