Meta планує створити аналог Twitter

Директор компанії Meta по продуктах Кріс Кокс представив співробітникам додаток, який має стати аналогом Twitter. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Додаток буде запущено компанією на базі Instagram.

Створення програми в компанії пов’язали з появою запиту на «розумно керовану платформу» після того, як впливові особи, у тому числі Далай-лама та телеведуча Опрі Уїнфрі, відмовилися від використання Twitter з ідеологічних міркувань.

Повідомляється, що кодова назва нової програми – Project 92.

Раніше видання Business Insider повідомило , що Ілон Маск 5 червня тихо пішов з посади гендиректора соцмережі Twitter. При цьому Маск, як і раніше, є власником мережі.

Мільярдер обіймав посаду гендиректора з моменту покупки Twitter за $44 млрд у жовтні 2022 року. Вперше Маск заявив, що піде з посади голови соцмережі у грудні 2022 року після проведення опитування серед передплатників його облікового запису.