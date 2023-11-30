Google придумав новий спосіб боротьби з блокувальниками реклами

Будь-який більш-менш просунутий користувач Android одразу після купівлі смартфона налаштовує блокування реклами, але скоро ця категорія застосунків (і розширень) стане непотрібною.

Реклама – це величезний бізнес, а що найбільше не любить будь-який бізнесмен? Правильно. Коли у нього забирають прибуток.

Google ще торік почала тестувати так званий перехід на Manifest V3, і щоб не заплутувати вас технічними термінами, постараємося просто пояснити, що це.

Будь-який блокувальник реклами використовує правила, завдяки яким програма розуміє, що потрібно заблокувати.

Наразі Google Хром і частина сервісів компанії працюють зі стандартом дозволів Manifest V2, який дає змогу розробникам створювати 300 000 правил.

У Manifest V3 кількість правил скорочено до 30 000, що робить будь-який блокувальник реклами практично марним.

У Google пояснюють це рішення турботою про користувача, адже Manifest V3 дійсно більш ефективно обмежує доступ до особистої мережевої інформації користувача.

Але якщо дивитися на речі реально, Google не бажає втрачати дохід від показу реклами, подаючи це під соусом турботи про конфіденційність.

До речі, зміни торкнуться не тільки браузера і додатків від Google, а й практично всіх браузерів на базі Chromium.

Виходить, що після виходу оновлень, єдиним способом блокування реклами залишиться DNS.