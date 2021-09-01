Складено ТОП-5 кращих Android-додатків 2021 року з багатим функціоналом

З ростом популярності смартфонів на ОС Аndroid, сформувалася потреба в різноманітності додатків. Розробники випускають тисячі нових софтів щомісяця, залишилося виділити дійсно корисні. Тому ось вам невеликий топ 5 найкрутіших Android додатків за серпень, які користуються великим попитом за свій корисний функціонал.





Signal – приватний месенджер

Зміни в політиці конфіденційності WhatsApp обурили користувачів, і змусили шукати нові месенджери з гарантованим захистом особистих даних. Signal дозволяє безкоштовно спілкуватися за допомогою миттєвих повідомлень, голосових і відеодзвінків.

Швидкість передачі відмінно себе показує навіть в обмежених умовах;

Ніякої реклами і трекерів;

Високий рівень протоколу наскрізного шифрування захистить будь-яку інформацію;

Вихідний код відкритий для вивчення в мережі – користувачі можуть наочно переконатися у відсутності зайвих функцій і досконалості захисту.

В Signal доступна зміна тем, налаштування звукових сповіщень. Популярність месенджера росте – на поточний момент зареєстровано більше 63 млн завантажень по всьому світу.

Трекер звичок Loop

Незамінний помічник у формуванні корисних звичок, від найпростіших до довгострокових.

Індивідуальне налаштування – користувач сам встановлює цілі і періодичність нагадувань, від декількох сповіщень в день до пари в тиждень, місяць.

Статистика та оцінка звичок – зводить дані про пропуски і виконання поставлених цілей. Користувач відразу бачить свій прогрес.

Ніякої реклами і прихованого збору даних;

Можливість синхронізації з розумними годинниками.

Додаток за допомогою людської психології дає мотивацію йти далі. Адже він дозволяється ставити позначку «галочка» про виконання мети, надає результати і видимий прогрес.

Google Keep

Софт для створення універсальних заміток і нагадувань, якими можна поділитися з друзями.

Різні типи нотаток: текстові, фото та аудіо;

Можливість запису голосових заміток (вони автоматично перетворюються в текст);

Швидкий пошук, виділення кольором і додавання закладок до нотаток;

Настроюється загальний доступ до записів;

Збереження нотаток на сайті, а також автоматична синхронізація даних.

З сучасним ритмом життя неможливо все тримати в голові, та й не потрібно, якщо закликати на допомогу технології та програми.

Top VPN – Fast, Secure & Free Unlimited Proxy

Технологія VPN шифрує всі дії користувача в інтернеті, і показує не дійсне джерело підключення, а один з численних серверів.

Не потребує реєстрації, і будь-яких доступів до функцій телефону;

Внутрішня конфіденційність – програма не зберігає історію запитів і дій користувача;

Велика кількість гарантованих серверів по всьому світу.

Безкоштовний софт (при бажанні можна придбати розширену версію), з необмеженою пропускною здатністю, надає доступ до будь-яких веб-сайтів.

Запис дзвінків – Cube ACR

У століття технологій і різних розводів по телефону, добре мати утиліту для запису аудіовикликів. Cube ACR автоматично записує всі вхідні та вихідні телефонні розмови, в тому числі ті, що проходять через месенджери.

Захист записів від сторонніх осіб за допомогою коду;

Позначка важливих частин розмови (досить струснути телефон в процесі спілкування);

Розумне сховище видаляє найдавніші записи.

На початку використання рекомендується протестувати якість записів і доналаштувати при необхідності.

Смартфон без додатків перетворюється в звичайний телефон. Грамотно підібрані утиліти можуть спростити життя користувача і взяти частину зобов’язань на себе.