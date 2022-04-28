Microsoft звинуватили в лицемірстві через Windows 11

Інженери Microsoft використовують нову операційну систему Windows на застарілих комп’ютерах. На це звернули увагу користувачі Twitter .





26 квітня фахівці Microsoft запустили трансляцію Windows Insider, де показали оновлення операційної системи. Під час демонстрації екрана комп’ютера одного з розробників ентузіасти помітили сторінку із технічними характеристиками ПК. Згідно відео, інженери Microsoft використовує пристрій на базі Intel Core i7-7660U, який не входить до списку офіційно підтримуваних Windows 11 процесорів.

“Виявлено використання непідтримуваного процесора в Windows 11”, – написав користувач під ніком AathifMahir. Деякі відвідувачі майданчика звинуватили компанію в лицемірстві, оскільки Microsoft офіційно перешкоджає встановленню нової ОС на старому устаткуванні, тим самим заважаючи користувачам отримувати оновлення. “Жарти в бік, цей момент доводить, що вони теж думають, що їхні вимоги до процесора – нісенітниця собача”, – заявив блогер під ніком Chris123NT.

Операційна система Windows 11 офіційно не підтримує чіпи AMD Ryzen 2000 та 3000G, а також процесори Intel восьмого покоління. Крім того, ОС потребує наявності захищеного модуля Trusted Platform Module.