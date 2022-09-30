Гру завершено: Google закриває ще один сервіс

Google закриває свій хмарний ігровий сервіс Stadia після трьох років спроб залучити гравців. Сервера працюватимуть до 18 січня 2023 року. Google поверне користувачам кошти за всі ігри та додатковий вміст, придбані у магазині Stadia. Компанія очікує, що відшкодування буде завершено у середині січня 2023 р.

Керівництво Google повідомило, що вирішило закрити сервіс через його низьку популярність. У компанії визнали, що їм так і не вдалося залучити до Stadia велику аудиторію. Одна з причин, на яку Google багаторазово вказували гравці та ЗМІ – брак цікавих ігор та ексклюзивів.

Google планує продовжити використання технологій Stadia в інших своїх продуктах та сервісах, а також надавати ці технології партнерам.

Сервіс Google Stadia був офіційно запущений у низці країн 19 листопада 2019 року і перші два роки активно розвивався, наймаючи ігрових дизайнерів і створюючи нові студії. Але, за словами працівників, яких цитує Bloomberg, Google не розбиралися в ігровому бізнесі і просто втрачали час і гроші. Тому з початку 2021 року компанія почала згортати розробку власних ігор, закрила підрозділ Stadia Games and Entertainment та студію Typhoon.

Усього на Google Stadia вийшла 281 гра. Майже всі вони доступні на будь-яких інших платформах.