Android 16 вже можуть завантажити власники смартфонів 3 брендів

Поки одні компанії зайняті оновленням своїх пристроїв до Android 15, китайські виробники вже тестують Android 16. Зокрема, Xiaomi, OnePlus, vivo і iQOO випустили перші збірки для деяких своїх смартфонів.

Перша бета-версія Android 16 вже доступна для флагманських смартфонів vivo X200 Pro і iQOO 13. Прошивка призначена виключно для розробників і не рекомендується до встановлення звичайними користувачами. Крім того, встановлення тестової збірки призведе до втрати всіх особистих даних на пристрої. Повідомляється також про наявність помилок, невеликих збоїв у роботі функції розблокування за відбитком пальця та обличчям, про проблеми з вбудованими додатками і системними функціями. Часом система може перезавантажуватися, а деякі сторонні програми можуть не працювати.

OnePlus оголосила, що Android 16 Beta 2 тепер доступна для OnePlus 13. Виробник попереджає про нестабільність збірки і наявність різного роду багів. Для тих, хто все ж хоче ризикнути, на офіційному форумі компанії є докладна інструкція.

Xiaomi також почала тестування Android 16, але вибір моделей дивує: це базовий Xiaomi 15 і Xiaomi 14T Pro. Для них це перше і друге велике оновлення відповідно. Як і у випадку з vivo, Xiaomi не рекомендує встановлювати тестову прошивку звичайним користувачам.

Якщо ви все ж таки зважитеся випробувати Android 16 на пристроях Xiaomi, то спершу їх потрібно оновити до актуальної прошивки: Xiaomi 15 має працювати під управлінням OS2.0.109.0.VOCMIXM або новіше, а Xiaomi 14T Pro – на OS2.0.103.0.VNNMIXM або новіше. Потім необхідно завантажити бета-версію з офіційного сайту і в налаштуваннях смартфона вибрати її для ручного оновлення. Або ж можна встановити ПЗ через Fastboot, але для цього потрібен розблокований завантажувач.