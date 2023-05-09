OnlyFans-модель прорекламувала свій аккаунт на банері біля дороги і заробила $100 тис.

Австралійська модель Саванна, яка виступає в соцмережах під ніком Westcoast Savage, прорекламувала свій аккаунт на OnlyFans, розмістивши біля дороги банер із напівоголеною фотографією, і всього за один тиждень заробила $100 тис. Про це повідомляє видання DailyMail .

Зазначається, що банер з’явився на в’їзді до міста Перт ще на початку квітня. Зухвала реклама Саванни викликала обурення у багатьох місцевих мешканців: за місяць до адміністрації міста надійшло близько 350 скарг на банер. Деякі автори заяв незадоволені тим, що OnlyFans викликає порнозалежність, а також провокує сексуальне насильство над жінками.

Незважаючи на велику кількість скарг, адміністрація не стала видаляти банер. Саванна розповіла журналістам, що зніме його сама після чотирьох тижнів. Далі вона опублікує новий плакат. На ньому модель постане вже в одязі, а нове посилання вестиме на сайт благодійної організації Clothing Please, а не на OnlyFans. Clothing Please займається збором непотрібного одягу, який після здається в переробку або незаможним людям.

Саванна також розповіла ЗМІ, що залишилася достатньо ефективністю рекламного щита. За її словами, лише за перший тиждень завдяки йому вона заробила $100 тис. У майбутньому вона має намір встановити банери з рекламою свого OnlyFans-акаунту в інших містах Австралії та навіть інших країн.