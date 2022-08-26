З’явилася нейромережа pornpen.ai, яка генерує зображення оголених жінок

Нейромережі, що генерують картинки за текстовим описом, зараз на хайпі. І це не дивно, адже раніше, щоб здобути гарний арт, потрібно було довго вчитися малювати чи оплачувати роботу митця. Тепер цим може зайнятися штучний інтелект, і весь процес займе у нього всього пару хвилин. Так, роботи нейромереж поки не ідеальні, але деякі їх малюнки вже вражають.





Більшість популярних нейромереж-малювалок на кшталт Midjourrney і DALL-E мають обмеження — вони не дають користувачам генерувати відвертий контент. А попит на подібну творчість явно є, тому розробник під ніком dreampen підметушився і запустив власний проект під назвою pornpen.ai. Це нейромережа, яка заточена виключно під генерацію картинок із оголеними жінками.

Правда, генерації за описом поки немає, натомість користувач може вибирати потрібні параметри, клацаючи по тегах. Результат виходить дуже гідний. Настільки, що веб-сайт розробника не витримав напливу гостей, а сервери нейромережі перевантажені запитами від бажаючих зробити для себе дівчину мрії. Але на сайті нейронки все одно можна знайти готові роботи та оцінити твори pornpen.ai