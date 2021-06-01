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У Google Play виявили шахрайські додатки, які “перетворювали” смартфони в ТВ

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Фахівці компанії з кібербезпеки Human виявили в Google Play шахрайські додатки, які “перетворювали” смартфони в ТВ. Таким чином зловмисники заробляли на імітуванні переглядів реклами.


Всього фахівцями було знайдено 29 програм в Google Play, які “перетворювали” заражені смартфони в телевізори з підтримкою Smart TV. Таким чином вони імітували порядку 650 млн переглядів реклами в день. Згодом за це зловмисники отримували гроші від рекламодавців, переконавши їх у тому, що перегляди справжні, тоді як насправді ніхто не дивився рекламу.

Крім іншого шахраї підключили до своєї схемою близько 36 програм з магазину додатків для Roku. Їх вони використовували для встановлення зв’язку з сервером, який управляє мережею ботів.

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