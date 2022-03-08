В «Дія» запрацювала вкрай важлива для українців функція

В державному додатку «Дія» можна буде дивитися національне телебачення. Нова функція «Дія.TV» дозволить українцям завжди бути в курсі актуальних, а головне правдивих новин. Тож навіть якщо у громадян з якоїсь причини не буде доступу до українських телеканалів, «Дія.TV» допоможе не втратити зв’язку із реальністю й уникнути фейків окупанта.





Новину про нову опцію у «Дія» днями оприлюднила прес-служба Мінцифри. У відомстві пояснили, що метою створення «Дія.TV» є прагнення позбавити ворога його головної зброї – інформаційної, та не дозволити обдурити українців за допомогою сфабрикованих новин.

Розширення «Дія.TV» працюватиме за підтримки Megogo – популярного стрімінгового сервісу. У державному додатку можна буде дивитися українські канали в прямому ефірі, навіть якщо окупант запустить у вашому регіону своє телебачення.

Щоб увімкнути телетрансляцію потрібно:

оновити «Дія» до останньої версії;

перейти до розділу «Послуги»;

вибрати опцію «Дія.TV».

Після виконання цих трьох кроків трансляція увімкнеться автоматично. Послуга доступна усім користувачам гаджетів на платформах Android та IOS.

Наразі за допомогою «Дія.TV» українці можуть в режимі реального часу дивитися трансляцію телемарафону «Разом ми сильні», який спільно проводять провідні телеканали України. Та з часом можливості нової функції будуть розширюватися, зокрема з’явиться розважальний контент та дитячі програми.

Варто зазначити, що тримати громадян України в курсі новин та не дозволяти окупантам засмічувати інформаційний простір – зараз першочергове завдання для українських медіа. Журналісти ретельно перевіряють усю інформацію, уточнюють джерела її походження та відсіюють фейки. Адже з допомогою дезінформації ворог прагне посіяти паніку серед українців та послабити їх опір.

Однак росіянам, що нахабно вторглися на нашу землю, не вдасться зломити український дух. Ми обов’язково переможемо та назавжди виженемо загарбників з рідної України!

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