Ряд смартфонів Samsung стають “цеглиною” після апдейту

Деякі користувачі старих моделей смартфонів Samsung скаржаться на те, що їхні пристрої перетворилися на «цеглу» після останнього оновлення ПЗ Проблему можна розв’язати, але тільки скиданням до заводських налаштувань із видаленням усіх даних

Мабуть, більше в цій новині дивує те, що Samsung все ще випускає оновлення для настільки старих телефонів Тому що проблеми, судячи з усього, стосуються моделей Galaxy S10 і Note 10, що вийшли п’ять років тому… Також скаржаться деякі власники Galaxy M51 і Galaxy A90 (телефони також вийшли 4-5 років тому).

Проблема проявляється в циклічному перезавантаженні під час оновлення Повідомляється, що проблема, ймовірно, якимось чином пов’язана з Samsung SmartThings Framework Допомагає повернути працездатність тільки скидання до заводських налаштувань Корейський виробник уже відкликав оновлення