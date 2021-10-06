Дослідники розповіли про те, яким буде інтернет через 25 років

Зовсім непросто передбачити, яким буде завтрашній день. Завдання спрогнозувати майбутнє ще більш складне, але експерти з організації Internet Archive зважилися на сміливий експеримент. Вони вирішили показати, яким може стати інтернет через 25 років. За чверть століття може трапитися всяке. Наприклад, глобальна катастрофа може стерти все людство з лиця Землі. Вони відштовхувалися від того, що весь цей час буде йти розвиток трендів, які ми бачимо вже сьогодні.





Отже, інтернет, 2046 рік. Мережа все так же існує, але отримала масу відмінностей від того інтернет-простору, що оточує нас зараз, коли ми заходимо подивитися новини або перекинутися парою постів з приятелями, то сторінки щось смутно нагадують. Напевно, це рекламні банери, які заважали перегляду контенту років так 15 тому, коли не було ефективних засобів блокування реклами. Та це й не реклама зовсім, а попередження, вимоги, приписи, повідомлення … Кожне повідомлення щось забороняє і регламентує! Де ж тоді приватність?

Експерти вважають, що інтернет-середовище трансформується в якийсь світ, де вже не буде по-справжньому вільного спілкування. На популярні сайти можна буде потрапити тільки за плату, а соцмережі будуть доступні тільки обраним. Інші сайти, зникнуть або отримають статус «незаконних», за відвідування яких будуть карати. При цьому користувачу будуть регулярно нагадувати про необхідність здати біометричні дані, підтвердити свою особистість і виконати ряд інших дій, щоб довести свою лояльність владі.

Про приватність будуть складати легенди ті, хто користується її благами зараз, а нове покоління буде слухати їх не довіряючи і сумніваючись, що так взагалі могло бути. Однак, фахівці Wayforward Machine не беруться стверджувати, що в 2046 році все буде так, як вони показали. Це лише одна з версій розвитку подій, варіант, який цілком можливий. Яким буде інтернет через 5, 10, 20 або 25 років дізнаємося ми самі. Більш того, від кожного з нас залежить те, яким він буде.