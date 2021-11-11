Softnews

Як захистити смартфон від прослуховування? – Поради фахівців

11.11.2021
Менше хвилини

Експерти з кібербезпеки склали список рекомендацій, які здатні захистити смартфон від додатків, які шпигують за користувачем.


На думку фахівців, користувачам варто досить уважно ставитись до запитів від додатків щодо надання доступу до камери, мікрофону, контактів, фото та геолокації. Надані дозволи можна перевірити в будь-який момент. Для цього необхідно просто зайти в налаштування пристрою та проаналізувати дозволені доступи.

Новини по темі

Крім того, якщо ви не хочете, щоб вас прослуховували, варто обмежити доступ месенджерів до мікрофону і не використовувати аудіоповідомлення. Але є й менш радикальний спосіб — не використовувати голосові команди для виконання функцій різних додатків, оскільки вони «слухають» і аналізують всю інформацію, що надходить.

Експерти рекомендують усім без винятку ставити в смартфон програми тільки з офіційних магазинів і своєчасно оновлювати операційну систему пристрою.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


11.11.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Як поставити пароль на будь-який додаток у MIUI та забрати значки в меню

10.11.2021

Названо важливе налаштування, яке варто поміняти у смартфоні

09.11.2021

В Україні відбулася перша легальна оплата криптовалютою

09.11.2021

Експерти показали 4 приклади, коли листи варто шифрувати при надсиланні

08.11.2021
Back to top button