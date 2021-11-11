Як захистити смартфон від прослуховування? – Поради фахівців

Експерти з кібербезпеки склали список рекомендацій, які здатні захистити смартфон від додатків, які шпигують за користувачем.





На думку фахівців, користувачам варто досить уважно ставитись до запитів від додатків щодо надання доступу до камери, мікрофону, контактів, фото та геолокації. Надані дозволи можна перевірити в будь-який момент. Для цього необхідно просто зайти в налаштування пристрою та проаналізувати дозволені доступи.

Крім того, якщо ви не хочете, щоб вас прослуховували, варто обмежити доступ месенджерів до мікрофону і не використовувати аудіоповідомлення. Але є й менш радикальний спосіб — не використовувати голосові команди для виконання функцій різних додатків, оскільки вони «слухають» і аналізують всю інформацію, що надходить.

Експерти рекомендують усім без винятку ставити в смартфон програми тільки з офіційних магазинів і своєчасно оновлювати операційну систему пристрою.