Windows навчився розпізнавати та копіювати текст із картинок.

Не всі користувачі Windows знають про існування PowerToys – збірки невеликих, але корисних утиліт, що розширюють можливості операційної системи. Нещодавно Microsoft випустила чергове оновлення цієї програми, в якій знайшлося чимало цікавого.





Версія 0.62.0 пропонує відразу 3 нові утиліти. Найкрутіша з них називається TextExtractor. Вона дозволяє виділити текст із зображення і скопіювати його в текстовий документ. Неймовірно зручно, правда, поки що неясно, які мови зараз підтримує утиліта, крім англійської.

Ще одна опція під назвою Screen Ruler є віртуальною лінійкою, за допомогою якої можна виміряти відстань між пікселями на екрані і не тільки. Можна регулювати чутливість до визначення кутів та колір лінійки.

Ну і третя утиліта – Quick Accent – дає можливість вводити літери з різними значками над ними після довгого утримання кнопки. Українським користувачам вона може бути корисною для постановки наголосів. Завантажити та спробувати PowerToys можна з GitHub .