В WhatsApp додать можливість мати декілька телефонних номерів

Власники кількох телефонних номерів нарешті можуть зітхнути з полегшенням: розробники найпопулярнішого месенджера у світі почали тестувати функцію, на яку чекали роками. У свіжій тестовій версії WhatsApp з’явилася нативна підтримка мультиакаунтів, що дозволить назавжди забути про незручні “костилі”, такі як клонування додатків або постійні перезавантаження для входу в інший профіль.

Нововведення виявили профільні експерти порталу WABetaInfo у бета-збірці 25.34.10.72. Наразі функція тестується на платформі iOS через систему TestFlight. Суть оновлення полягає в можливості повноцінно використовувати два різні облікові записи на одному пристрої, просто перемикаючись між ними в налаштуваннях через новий пункт меню «Список облікових записів».

Поточна реалізація функції вже пропонує досить глибокий рівень налаштувань та зручності:

Ізольованість даних: кожен акаунт має повністю роздільні списки чатів, що виключає плутанину між особистим та робочим листуванням.

Індивідуалізація: користувач може налаштовувати кожен профіль окремо, наприклад, встановлювати різні теми оформлення або звуки повідомлень для різних номерів.

Зручні сповіщення: система сповіщень модернізована так, щоб користувач одразу бачив, на який саме з акаунтів надійшло повідомлення, ще до відкриття додатка.

На даному етапі тестування система дозволяє додати лише два номери. Розробники поки що не розкривають точної дати, коли ця корисна опція стане загальнодоступною для всіх користувачів стабільної версії месенджера.