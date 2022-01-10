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П’ять смартфонів Samsung отримали Android 12: cписок моделей

10.01.2022
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Компанія Samsung випустила оновлення своєї фірмової прошивки One UI 4.0 на базі Android 12 для смартфонів Galaxy, представлених у 2020 році.


Отримати апдейт серед перших зможуть моделі флагманської лінійки: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, а також “народний” Galaxy S20 FE. Крім того, оновлення також доступне для смартфонів Galaxy Note 20 та Galaxy Note 20 Ultra.

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Раніше нову прошивку One UI 4.0 змогли встановити власники актуальних флагманських смартфонів лінійки Galaxy S21.

Оновлення доступне “по повітрю”. Користувачі, які не отримали спливаюче повідомлення, можуть самостійно перевірити наявність аплейта в розділі “Оновлення ПЗ”.

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10.01.2022
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