П’ять смартфонів Samsung отримали Android 12: cписок моделей

Компанія Samsung випустила оновлення своєї фірмової прошивки One UI 4.0 на базі Android 12 для смартфонів Galaxy, представлених у 2020 році.





Отримати апдейт серед перших зможуть моделі флагманської лінійки: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, а також “народний” Galaxy S20 FE. Крім того, оновлення також доступне для смартфонів Galaxy Note 20 та Galaxy Note 20 Ultra.

Раніше нову прошивку One UI 4.0 змогли встановити власники актуальних флагманських смартфонів лінійки Galaxy S21.

Оновлення доступне “по повітрю”. Користувачі, які не отримали спливаюче повідомлення, можуть самостійно перевірити наявність аплейта в розділі “Оновлення ПЗ”.