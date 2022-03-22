Українцям пояснили, чи можна платити банківською карткою при увімкненому VPN

Популярність VPN останнім часом стрімко зростає, але виникає безліч питань щодо їх безпеки. Розбираємось, чи безпечно користуватися онлайн-платежами при включеному VPN.





Якщо коротко, то онлайн-банкінг із використанням VPN , як і раніше, безпечніший, як і без нього. Справа в тому, що віртуальні приватні мережі застосовують шифрування даних, що забезпечує додатковий захист під час транзакцій.

Задіяти VPN під час проведення банківських операцій варто щонайменше кількох випадках.

1. При підключенні до загальнодоступної мережі Wi-Fi

Загальнодоступні мережі найвразливіші і при цьому привабливі для хакерів, тому що через них проходять дані багатьох людей. По можливості ніколи не варто використовувати такі мережі для банківських операцій, але якщо у вас немає іншого виходу – убезпечте себе за допомогою VPN. Увімкнеться шифрування, і замість відомостей про карту злочинці отримають лише марний код. Краще, якщо у вас платний сервіс із підтримкою 256-бітного шифрування.

2. У подорожі

Використання картки за кордоном може викликати питання та недовіру у банку та в найгіршому варіанті призвести до блокування картки. Причому банк зробить це для вашої безпеки. У цьому випадку увімкніть VPN , вибравши сервер на території країни проживання – це допоможе уникнути проблем.

3. Будинки

На жаль, у домашніх мережах Wi-Fi також є вразливості, тому використання VPN під час покупок або інших банківських операцій підвищить конфіденційність та приховає ваші транзакції, у тому числі від інтернет-провайдерів, які також торгують даними користувачів.

Крім того, якісні VPN-сервіси можуть додатково блокувати шкідливі посилання, наприклад, фішингові сайти.

Так що платити банківською карткою при включеному VPN можна і навіть потрібно. Єдиний виняток – безкоштовні VPN-сервіси .

Для будь-якої віртуальної приватної мережі необхідні сервери та шифрування – і все це коштує грошей. Тож якщо вам послуга дістається безкоштовно, значить, сервіс заробляє на чомусь іншому. Швидше за все – продає дані користувачів третім особам або вбудовує у свою програму шкідливе ПЗ. Безкоштовний VPN як мінімум уповільнюватиме інтернет-з’єднання і показуватиме рекламу.

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