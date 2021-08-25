Наскільки небезпечна для здоров’я технологія NFC в смартфоні

Більшість нових смартфонів оснащується технологією NFC (Near field communication). Вона необхідна для безконтактної оплати в магазинах, громадському транспорті тощо.





NFC з’явилася відносно недавно і до всього нового прийнято відноситися з обережністю. Технологія використовує радіохвилі для передачі інформації. Наскільки безпечно для здоров’я постійно тримати NFC включеним?

Спочатку визначимося як саме працює ця технологія. Для передачі і прийому інформації в смартфон монтується невелика плоска котушка. Подібні ви напевно бачили на бірках одягу, які використовуються для запобігання крадіжок в супермаркетах. Працює NFC точно за таким самим принципом як і ті самі бірки.

При проходженні магнітного поля через магнітну котушку, вбудовану в смартфон індукується струм. В параметрах цього магнітного поля і створеного в котушці струму зашифрована інформація, що в підсумку і дає можливість зчитувати, передавати або навіть обмінюватися інформацією.

Головна відмінність NFC від інших технологій бездротового зв’язку на зразок Bluetooth і Wi-Fi – це невелика зона дії. Відстань між джерелом і приймачем магнітного поля має бути не більше 10-20 сантиметрів. Звідси і перше слово в назві “Near” – “близьке”.

NFC стійко працює на відстані не більше 20 см

Завдяки цій особливості енергії на роботу модуля NFC витрачається дуже мало, менше будь-якої іншої технології передачі даних і вже тим більше модуля мобільного зв’язку. У момент коли NFC працює енергоспоживання становить лише близько 15 мА.

Для порівняння Bluetooth споживає в 3 рази більше – близько 40 мА. Уже виходячи з цього можна зрозуміти, що магнітне поле такої потужності не являє ніякої небезпеки для здоров’я людини.

Але і це ще не все. Мобільний зв’язок, Wi-Fi і Bluetooth можуть працювати весь час, хоч цілодобово. А ось модуль NFC активний лише коли смартфон розблоковано. Це зроблено спеціально, щоб зловмисники не могли зчитати дані банківської картки або здійснити несанкціоноване списання грошей.

Тому навіть та невелика енергія, яка створюється котушкою NFC, випромінюється тільки в моменти активного використання смартфона, на відстань до 20 см і тільки через задню панель. Можна з упевненістю говорити, що технологія NFC абсолютно безпечна для здоров’я.