Названо кращі ігри для смартфона для розвитку інтелекту

Замість того, щоб марно витрачати час на новинну стрічку в соцмережах, краще пограйте на смартфоні. Дивний порада? Ні в якому разі, адже ігри бувають різні: деякі не тільки вбивають час, але і допомагають розвинути ерудицію, швидкість реакції і пам’ять. Редакція GSMinfo вибрала кращі програми «для мізків», які допоможуть не тільки скоротати час, але і принесуть вам відчутну користь.





NeuroNation

Це навіть не одна гра, а ціла збірка різних завдань і вправ. NeuroNation допомагає підвищити концентрацію, поліпшити пам’ять і розвинути логічне мислення. Всі результати скрупульозно записуються і виводяться на огляд користувача у вигляді графіків, на яких можна оцінити прогрес.

Для початку потрібно пройти тест для аналізу ваших здібностей і вибрати зручний час щоденних занять, а програма завчасно надішле повідомлення про початок уроку. Користувачеві запропонують запам’ятовувати числові ряди, складати слова, відшукувати схожі (або навпаки зайві) піктограми та інші вправи.

Крім цього, у вкладці «Бонуси» ви знайдете міні-завдання для підтримки тонусу протягом дня. Наприклад, дихальна техніка допоможе швидше заспокоїтися і сконцентруватися, а виконання короткої розминки зніме напругу в шиї і плечах

Кожен урок складається з декількох блоків на розвиток різних здібностей, наприклад, пам’яті та концентрації. Якщо ви впоралися із завданням швидко або вправа здалася вам занадто легкою, то після виконання можна збільшити її складність.

При цьому додаток безкоштовний і працює навіть в офлайн-режимі. Але існує і преміум підписка, яка відключає рекламу і відкриває користувачу доступ до всіх вправ.

Японські кросворди Катана

Якщо відгадувати слова в кросвордах вже нудно, можете спробувати свої сили в японських кросвордах. Хоча називати їх кросвордами все ж не зовсім правильно, адже до слів вони не мають ніякого відношення. Це математичні завдання, при правильному вирішенні яких ви можете намалювати задуманий автором головоломки малюнок.

«Японські кросворди Катана» пропонують новачкам спочатку пройти навчання. Складність ви обираєте самостійно: чим більше ігрове поле, тим важче завдання.

На сьогоднішній день в додатку зібрано понад 75 000 кросвордів, більшість з яких створені самими користувачами. Серед них є як чорно-білі, так і кольорові малюнки. Якщо є бажання, то можна навіть створити власний кросворд.

Додаток безкоштовний і доступний користувачам iOS / Android. За гроші відключається реклама, а ви отримуєте 5 додаткових підказок і можливість подивитися відповідь. Грати можна навіть при відключеному інтернеті. Та й реєстрація тут абсолютно не обов’язкова, хоча і не буде зайвою, адже тоді прогрес гри можна зберегти в хмарі.

Anamnesis

Якщо нудно просто розгадувати головоломки, то радимо встановити Anamnesis. Правда, доступна гра тільки користувачам Android. За сюжетом головний герой прокидається в підземеллі, а його єдиним співрозмовником виявляється демон. Втім, істота досить дружелюбна: підтримує розмову і іноді відпускає жарти.

При проходженні лабіринту вам необхідно вирішувати логічні завдання, тим самим відкриваючи двері і прокладаючи собі подальший шлях. Якщо спочатку все дається досить просто, то потім головоломки дійсно змушують напружити мозок.

Коли ідеї рішення задачі вичерпалися, можна скористатися підказкою, але їх кількість обмежена. Підказки завжди можна докупити в ігровому магазині. Сама гра розповсюджується безкоштовно, підписок не передбачено. Проблем з офлайн-доступом в гри також немає.

Math Riddles

Збірник з 100 математичних задач. Щоб отримати правильну відповідь, користувачеві необхідно не тільки згадати ступені і таблицю множення, а й уміння аналізувати числовий ряд.

Додаток, можливо, і не займе вас надовго, але дорогу за рішенням таких завдань цілком можна скоротати. Тим більше що підключення до інтернету буде потрібно тільки в тому випадку, якщо ви захочете отримати підказку – правда, для цього необхідно подивитися рекламу.

Додаток повністю безкоштовний і доступний як для iOS, так і для Android.

Логіка і дедукція

Якщо ви завжди захоплювалися Шерлоком Холмсом, встановіть програму «Логіка і Дедукція». У грі більше 200 різних історій, які вам належить розплутати. Причому всі загадки доступні офлайн.

Герої оповідань добре знайомі старшому поколінню: це і детектив Людовик, і майор Аніскін, і інспектор Варніке. Попереджаємо: над вирішенням деяких завдань доведеться поламати голову.

За своєю суттю додаток є оцифрованим варіантом детективних коміксів 70-х років, які раніше можна було зустріти в радянських журналах. Проте, вирішувати ці головоломки дуже цікаво.

Для відкриття історій використовуються ключі, які можна купити в ігровому магазині або отримати після перегляду рекламного ролика. Також ви можете внести одноразовий платіж, який відключить рекламу і дасть необмежену кількість ключів. Додаток доступний тільки користувачам ОС Android.

Головоломки з сірниками

Ще одна офлайн-гра для користувачів iOS і Android. Гравцеві пропонується вирішити 1500 завдань, серед яких математичні рівняння і різні геометричні головоломки. Спочатку завдання навіть занадто легкі, проте потім доведеться поламати голову.

Якщо під час проходження виникли складності, можна скористатися підказками. Кількість їх обмежена, але запас завжди можна поповнити, подивившись рекламний ролик. До речі, на відміну від більшості подібних програм, тут платна підписка відсутня.

Щоб почати гру, зовсім не обов’язково реєструватися – вибирайте рівень і розважайтеся. Але якщо хочете брати участь в рейтингу гравців, то пройти реєстрацію доведеться.

Логіка слів

Якщо звичайні ігри в слова вам вже не цікаві, спробуйте додаток «Логіка слів». Підключення до інтернету під час гри не обов’язково, а корисно він буде і дорослим, і дітям.

Головне завдання гри – правильно поєднати картинки з відповідними словами. І якщо перші рівні у дорослої людини викличуть лише посмішку, адже кожен знає назву письмового приладдя або органів почуттів, то ось дізнатися письменників або відразу визначити валюти світу зможе вже не кожен. За правильні відповіді даються монети, які можна витратити на підказки. Щоб збільшити нагороду, знадобиться подивитися рекламу або купити «золото» в ігровому магазині.

Вікторина виконана в мультяшному стилі, і спочатку здається, що вона зроблена для дітей. Однак ігровий процес затягує, і навіть дорослий може провести за нею не один вечір.

Гра доступна лише користувачам Android. Для участі в рейтингу гравців необхідно прив’язати до додатку свій акаунт в Google Play. Платна підписка особливих переваг не дає, лише відключає рекламу, яка, втім, і так ненав’язлива.

Гра в слова

Словесна головоломка для смартфонів на Android. На відміну від безлічі подібних ігор, тут розробники спробували урізноманітнити процес. Рівні розбиті на блоки з назвами країн світу, при цьому кожен має свої правила і особливості.

Починається гра з Франції, де необхідно складати слова з букв, розташованих в кулі. Наступний блок – Індія. У ньому вже доведеться шукати слова серед безлічі кубиків. Далі йде Японія з класичним філвордом і так далі.

Мета гри – знайти зашифровані слова, які необхідні для проходження рівня. Також можна відшукати бонусні слова, які не обов’язкові для перемоги: відзначивши їх, гравець отримує призи у вигляді кристалів, які можна витратити на підказки. На жаль, як і в інших подібних іграх, деякі введені вами слова додаток не може розпізнати (вони відсутні в його словнику) і не зараховує їх, так що з цим доведеться змиритися.

Кристали можна купити в ігровому магазині, там же і оплатити відключення реклами. Зручно, що додаток працює в офлайн-режимі, так що за грою можна скоротати час в дорозі без інтернету.

Цікаві завдання

Якщо любите дійсно складні ігри, встановіть на свій Android-смартфон додаток «Цікаві завдання». Тут ви знайдете ребуси, фото-вікторини, різні головоломки і навіть старовинні загадки.

До речі, це єдина гра, де внутрішньоігрова валюта, за яку можна придбати підказки, у нас закінчилася досить швидко. Заповнити її можна тільки одним способом – подивитися рекламу, за що на рахунок нараховується від 2 до 5 монет, які можна витратити, щоб дізнатися правильну відповідь. Гра доступна і офлайн, проте отримати золото в цьому випадку не вдасться. Ніяких платних підписок не передбачено – лише логіка і знання.