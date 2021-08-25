Експерти розповіли, як включити приховані функції на смартфонах Xiaomi

Обмеження функціоналу смартфонів Xiaomi стало неприємним сюрпризом для багатьох користувачів. За словами компанії, їм довелося піти на цей крок заради збільшення швидкості роботи бюджетних моделей на останній версії MIUI.





Але заковика полягає в тому, що купуючи смартфон, власник хоче отримати повноцінний продукт, а не шукати на форумах рішення як повернути втрачені після оновлення функції. Тому додатки, творці яких обіцяють «оживити» навіть найбільш бюджетні смартфони Xiaomi натисканням всього кількох кнопок, завжди будуть користуватися попитом і великим інтересом.

Часто нам люди пишуть про одну з таких новинок – «MIUI Hidden Libs», яку ми природно не могли залишити це без уваги, протестували і поспішаємо до вас з оглядом.

Приступимо

Apk файл (розміром 4.41 Мб) був встановлений спочатку на Redmi 8A, а потім і на основний смартфон (Redmi Note 10 Pro). У списку автоматично виданих дозволів відразу відзначаємо «Необмежений доступ до Інтернету» та «Перегляд мережевих підключень».

При першому включенні отримано попередження про те, що дана утиліта створена тільки для роботи з оболонкою MIUI і після отриманої згоди, нас зустрів досить мінімалістичний інтерфейс, що складається з двох рядків: MIUI 12.5, Xiaomi Eu 12.

Вибравши MIUI 12.5 ми побачили перерахування всіляких функцій системи і приступили до тестування (залишаємо переклад кожного з пунктів, щоб ви розуміли про що йде мова).

Результати і думка

Для початку хочемо дещо пояснити. Нещодавно натрапили на ролик, в якому автор закликав глядачів активувати різні «поліпшувачі відео», які робили картинку плавніше, включали HDR і задіяли ШІ (штучний інтелект).

Для того щоб зробити це, потрібно було відкрити програму «Activity Launcher» -> написати в пошуку «enh» і зайшовши в кожен з пунктів, включити «приховані розробниками налаштування». До речі всі вони є і в «MIUI Hidden Libs».

Ось тільки “наявність вимикача на стіні, ще не означає, що після натискання запалиться світло”, розумієте про що ми? Наприклад, якщо на смартфоні немає підтримки технології Dc Dimming, то можна скільки завгодно натискати на пункт «Усунення мерехтіння», результат буде нульовим.

Абсурдність подібних інструкцій можна порівняти з порадою встановити на смартфон без NFC додаток для безконтактної оплати і наполегливо прикладати гаджет до терміналу в надії на диво.

Що стосується висновків по «MIUI Hidden Libs», то цей додаток не здався нам чимось революційним, адже по суті, він дозволяє включати активності додатків, так само як і Activity Launcher.

У будь-якому випадку, переклад всіх функцій ви бачили вище і якщо вам зручніше такий формат, то можете спробувати, а ми мабуть видалимо його і займемося створенням статті про куди більш цікаву програму – Set Edit.