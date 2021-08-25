Багатший за Білла Гейтса і навіть сім’ю Ротшильдів: хто був назаможнішою людиною світу

Манса Муса – манса (верховний правитель) Cередньовічної держави Малі, який перебував при владі в 1307 / 1312-1332 / 1337 роках.





Зараз важко повірити в те, що найбагатша людина в історії була родом з Африки. Дійсно, Європа в XIV столітті переживала “темні” часи, тоді як жаркі країни могли похвалитися цінними ресурсами і безбідним життям. Це в першу чергу стосується королів, а не звичайних людей, які звикли заробляти гроші важкою працею. На раба не могли впасти багатства з небес, тоді як правителі Африки ні в чому собі не відмовляли.

Одним з таких королів був Манса Муса, який увійшов в історію, як найбагатша людина світу.

Початок “золотого” правління

До 1312 року величезними територіями Африки керував Абубакар II. Його мало цікавило життя короля. Він дуже любив подорожувати і вивчати нові землі. Дослідники говорять про те, що Абубакар був схиблений на Атлантичному океані. Одного разу він відправився в експедицію з численним почтом і флотом, що налічував 2000 кораблів. Дослідницький штурм успіхом не закінчився. Ніхто з експедиції не повернувся.

Манса Муса зайняв трон зниклого безвісти брата і почав розвивати королівство. При Мусі імперію поповнили 24 міста і територія Малі розпласталася від Атлантичного океану до Кот-д’Івуару.

Божевільне захоплення державою вплинуло на розвиток Малі. Однак Мусі ще дісталися цінні ресурси. В яку суму оцінюють його стан?

Манса Муса отримав в свої руки величезні багатства – золото і сіль. Вчені кажуть, що у володіннях короля перебувала половина дорогоцінного металу Старого Світу. Крім того, великі точки, які торгують золотом, так само розташовувалися на його території. Саме тому Мусу ставлять на перше місце серед багатіїв світової історії. За останніми даними, король випередив за своїм станом Білла Гейтса і навіть сім’ю Ротшильдів. Стан Муси оцінюють в 400 мільярдів доларів. Що ж король імперії робив зі своїми грошима?

Похід в Мекку

Незважаючи на своє багатство, імперія Малі була невідома для решти світу. Муса вирішив показатися їм і влаштував паломництво в Мекку. Король Малі був дуже віруючим мусульманином і, можливо, вважав похід ще й за свій обов’язок.

Подорож в Мекку проходила через Єгипет і пустелю Сахару. Природно, Муса не міг піти туди один. Не тільки через небезпеку, а й через свій “золотий” статус.

Похід в Мекку вважається одним з найбільш пишних в історії. Свита короля налічувала від 60 до 80 тисяч рабів. На зупинках в пустелі короля всіляко обслуговували. Раби приносили йому кошики свіжих фруктів і підноси з червоною рибою на льоду.

Хадж, хаджж – паломництво, пов’язане з відвідуванням Мекки (Масджид аль-Харам) та її околиць (гора Арафат, долини Муздаліфа і Міна) в певний час.

Обслуга займалася ще не найскладнішою справою. Найскладніша місія була у верблюдів, які несли на собі кілограми чистого золота. Але багато дослідників кажуть, що дорогоцінний метал несли люди. Муса і правда шокував Каїр і увійшов в історію.

Економічна криза Єгипту

Муса дійшов до Каїра і обдарував султана щедрими подарунками. Золото, яке він віддав правителю Єгипту важило 30 000 кілограмів і оцінювалося тоді в сотні тисяч динар. Він обдарував не тільки єгипетського султана, а й практично всіх, хто мав потребу в грошах. Особливо щедрість короля торкнулася бідних людей і жебраків.

Тримісячне перебування Муси в Єгипті не могло не позначитися на економіці країни. Золота стало настільки багато, що це обрушило економіку Єгипту. В результаті Муса тільки нашкодив державі, хоча очевидці подій позитивно відгукувалися про главу імперії Малі.

Манса Муса розтратив майже все своє золото. Він навіть продавав будинок, подарований султаном і викуповував золото в Єгипті, нібито, щоб допомогти країні. Однак багато істориків кажуть, що він просто витратив усі свої багатства і хотів його повернути. Що вже тут говорити, він навіть позичав гроші у купців, щоб доїхати до своїх володінь.

Історичне визнання

Пишність свити, “золоті” верблюди, щедрість короля – все це зробило Мансу Мусу відомим на весь світ правителем. Держава Малі на чолі зі своїм імператором була внесена на карту каталонського атласу в 1376 році. Муса зображений на ній сидячим на троні, а в руках у нього величезна золота монета.

Місто імперії Малі Тімбукту стало місцевою визначною пам’яткою. Люди приїжджали з різних куточків землі, щоб його побачити. Діяння Манси Муси привласнили Тімбукту статус міфічного міста. Можливо, і зараз на цій території десь лежить прихований мішечок золота.

Смерть короля

Манса Муса прожив 57 років. Крім своїх пригод, правитель ще запам’ятався тим, що розвивав культурну складову імперії. Він будував школи, бібліотеки, мечеті. Тумбукту став центром джерела освіти. Туди з’їжджалася велика кількість молодих людей із Західної Африки.

Двадцятирічне правління Муси імперією Малі перервалося смертю в 1337 році. Трон зайняв його син – Маган I. Успішним це правління назвати точно не можна. Синові щедрого короля було далеко до діянь батька. Слабкість правителя відправила велику імперію до заходу. Від Малі відкололися деякі держави і вона розвалилася.