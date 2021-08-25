Дослідники розповіли, як не заразитися COVID-19 в автомобілі

Фахівці Глобального центру досліджень чистого повітря (GCARE) Суррея розповіли, як знизити ризик зараження коронавірусною інфекцією в автомобілі.





За допомогою датчиків моніторингу концентрації частинок забруднення фахівці вивчили, скільки частинок фіксується в різних умовах в транспортному засобі. Крім іншого була оцінена і доза впливу в різних умовах настройки вентиляції, будь то відкрите вікно або кондиціонер.

В результаті було встановлено, що найефективнішим способом знизити ризик зараження коронавірусом під час поїздки в автомобілі є підтримка безперервного надходження свіжого повітря за допомогою відкритого вікна, а також носіння захисної маски. У той же час, у такого методу є свій мінус – збільшення впливу токсичних часток забрудненого повітря на пасажирів. У зв’язку з цим оптимальним варіантом буде закрити вікна, включивши кондиціонер.