Hardnews

Дослідники розповіли, як не заразитися COVID-19 в автомобілі

Включити кондиціонер або відкрити вікна?

25.08.2021
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Фахівці Глобального центру досліджень чистого повітря (GCARE) Суррея розповіли, як знизити ризик зараження коронавірусною інфекцією в автомобілі.


За допомогою датчиків моніторингу концентрації частинок забруднення фахівці вивчили, скільки частинок фіксується в різних умовах в транспортному засобі. Крім іншого була оцінена і доза впливу в різних умовах настройки вентиляції, будь то відкрите вікно або кондиціонер.

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В результаті було встановлено, що найефективнішим способом знизити ризик зараження коронавірусом під час поїздки в автомобілі є підтримка безперервного надходження свіжого повітря за допомогою відкритого вікна, а також носіння захисної маски. У той же час, у такого методу є свій мінус – збільшення впливу токсичних часток забрудненого повітря на пасажирів. У зв’язку з цим оптимальним варіантом буде закрити вікна, включивши кондиціонер.

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