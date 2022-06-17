Презентація POCO F4 5G відбудеться одночасно для китайського та глобального ринку

Офіційний Twitter-акаунт індійського підрозділу POCO повідомив про дату запуску смартфона POCO F4 5G. Він має дебютувати в Індії та на світових ринках через тиждень, 23 червня.





У технічному плані новий смартфон буде клоном китайської версії Redmi K40S. Він отримає дисплей E4 sAMOLED четвертого покоління з підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 1300 ніт. Екран буде 6,67-дюймовим з роздільною здатністю Full HD+ та підтримкою частоти оновлення зображення в 120 Гц.

Усередині буде встановлено процесор Snapdragon 870, 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та 256 ГБ флеш-пам’яті UFS 3.1. Обіцяна просунута система охолодження LiquidCool 2.0, що складається з випарної камери та графітових пластин.

Основна камера буде оснащена головним модулем на 64 Мп з підтримкою OIS. Фронтальна камера отримає модуль 20 Мп. Сканер відбитку пальця розміститься в кнопці ввімкнення збоку. Також відзначимо стереодинаміки та акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт.

F4 5G буде доступний у зеленому та чорному кольорах.