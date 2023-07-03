Українцям назвали спосіб правильної відповіді на дзвінки з незнайомих номерів

Українцям варто відповідати на дзвінки з незнайомих номерів тільки з другого разу, щоби переконатися, що це не продзвон активних абонентів. Про це GSMInfo розповів керівник відділу просування продуктів компанії Slaxico Павло Курченко.

Він уточнив, що завжди якщо виклик з незнайомого номера був всього один раз, то це бот. «Приймайте дзвінки з незнайомих номерів з другого разу. Як правило, боти не передзвонюють і надсилають номер до списку «неживих», — зазначив фахівець.

За словами експерта, якщо зателефонував бот, сказав певну фразу та перервав зв’язок, то не потрібно передзвонювати на цей номер. Він закликав заблокувати номер, з якого прийшов подібний дзвінок, щоб унеможливити нові спроби шахраїв.

Курченко зробив висновок, що роботів регулярно запускають шахраї для перевірки бази телефонних номерів, які придбали у своє розпорядження. Також технологія дозволяє використовувати активні номери для дзвінків з метою знайти нових жертв.