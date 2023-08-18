Samsung показала повністю безрамковий смартфон

Компанія Samsung Display продемонструвала концепт повністю безрамкового екрану All Around Full Screen, що покриває всю передню панель смартфона. Зображення було опубліковано авторитетним інсайдером Ice Universe в китайській соціальній мережі Weibo.

За словами джерела, Samsung показала концепт смартфона з таким екраном на своїй презентації. На фотографії видно, що пристрій має отвори для мікрофона і динаміка, але не має зарядного порту. Це може вказувати на те, що Samsung планує використовувати бездротову зарядку або інші альтернативні способи подачі енергії в майбутніх смартфонах.

Крім того, вигнутий по краях дисплей повністю покриває передню панель смартфона, не маючи жодних рамок або вирізів. Також наголошується, що бічні грані будуть функціональними – замість фізичних кнопок для регулювання гучності і яскравості буде використовуватися екран.

Коли з’явиться подібний смартфон, не повідомляється.

У 2019 році китайська компанія Meizu представила своє бачення смартфона без отворів і кнопок. Пристрій під назвою Zero не мав роз’єму для зарядки, слота для SIM-карт і навіть динаміка, а сам смартфон був виконаний у суцільнометалевому корпусі. У продажу такий гаджет так і не з’явився.