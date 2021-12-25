Нова технологія Wi-Fi працює на відстані 1 км

Інтернет речей (IoT) останніми роками розвивається семимильними кроками. З’явилися системи розумного будинку, датчики, камери, медичні прилади та ще багато гаджетів, які поєднуються в мережу та взаємодіють між собою без участі людини. Для їхньої коректної роботи потрібне стабільне підключення до інтернету, забезпечувати яке за допомогою LTE-мереж невигідно – SIM-карток не напасешся. Щоб вирішити цю проблему, вчені розробили нову технологію Wi-Fi під назвою Wi-Fi HaLow («хей-лоу»).





Нова технологія має три ключові переваги. По-перше – низьке енергоспоживання, за яким вона конкурує з Bluetooth, і при цьому забезпечує більш високу швидкість передачі даних та широкий діапазон покриття. Дальнобійність Wi-Fi HaLow може доходити радіусом в 1 кілометр і забезпечувати підключення для тисяч iOT-пристроїв одночасно.

Крім того, Wi-Fi HaLow сумісний з поточними протоколами Wi-Fi , і його можна розгорнути вже зараз у будь-якому масштабі, з існуючими роутерами та інфраструктурою. Технологія пройшла сертифікацію Wi-Fi Alliance – головної організації, яка відповідає за розробку та розповсюдження стандартів бездротових мереж у всьому світі.

Як працює Wi-Fi HaLow?

Стандартні мережі Wi-Fi, які ми використовуємо у будинках та офісах, зазвичай працюють на радіочастоті від 2,4 до 5 ГГц. Таким чином, вони мають кращу пропускну здатність – можуть передавати великі обсяги даних за короткий період часу, але звідси випливає суттєве енергоспоживання та обмежена зона покриття. Wi-Fi 6, що недавно з’явився, ще сильніше збільшує акцент технології на більш високих швидкостях підключення.

Wi-Fi HaLow, з іншого боку, використовує субгігагерцовий канал 0,9 ГГц, який має довші хвилі і може забезпечити дальність дії 1 км, якщо не більше, але за швидкістю серйозно поступається своїм аналогам. Оскільки iOT-пристрої передають мінімальні обсяги трафіку, малопотужний та далекобійний HaLow ідеально підходить під завдання «інтернету-речей». До того ж, цей діапазон не вимагає спеціального ліцензування майже у всіх країнах світу.

Нова технологія буде корисною в майбутньому, наприклад, при створенні розумних міст, де вся інфраструктура складатиметься зі смарт-пристроїв, що обмінюються інформацією один з одним. Знайдеться її застосування і в інших сферах. У сільському господарстві збільшена далекобійність Wi-Fi дозволить працівникам дистанційно контролювати датчики, розташовані на полях, те саме стосується і різних систем безпеки в будинках, офісах, автомобілях. Іншими словами, світ навколо нас поступово перетворюється на «інтернет-речей», і Wi-Fi HaLow стане серйозною підмогою для міжмашинної взаємодії.