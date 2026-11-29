ASUS визнала, що найближчим часом бюджетні комп’ютери компанії знову можуть отримувати лише 8 ГБ оперативної пам’яті. Про це керівництво тайванського виробника розповіло під час звіту за третій квартал 2026 року, пояснивши такий крок подальшим зростанням цін на комплектуючі.

Ще донедавна навіть недорогі ноутбуки та ПК початкового й середнього рівня зазвичай комплектувалися 16 ГБ пам’яті. Тепер виробник розглядає можливість зменшити цей обсяг удвічі в частині конфігурацій. За словами представника ASUS, компанія опрацювала це питання спільно з Microsoft, яка оптимізувала Windows так, щоб система комфортно працювала й на 8 ГБ.

«Раніше навіть комп’ютери середнього та початкового рівня зазвичай мали 16 ГБ оперативної пам’яті. Але тепер через подорожчання пам’яті виробники можуть перейти на 8 ГБ. Ми опрацювали це питання разом із Microsoft. Колишня вимога щодо 16 ГБ була пов’язана передусім із забезпеченням комфортної роботи користувача. У новій операційній системі Microsoft внесла зміни, завдяки яким навіть 8 ГБ пам’яті дають змогу отримати прийнятний рівень продуктивності», — заявили в ASUS.

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Ще донедавна 16 ГБ пам’яті вважалися нормою навіть для недорогих ноутбуків ASUS. Фото: ASUS

Мова, ймовірно, про роботу, яку Microsoft анонсувала ще влітку. Тоді керівник підрозділу Windows Паван Давулурі назвав скорочення споживання пам’яті системою одним із головних пріоритетів. Компанія впроваджує ефективніший розподільник пам’яті, оптимізує інтерфейсний фреймворк WinUI 3, а також покращує роботу Chromium і WebView2, на яких побудовано чимало програм. Водночас перетворити 8 ГБ на повноцінні 16 ГБ така оптимізація не здатна, вона лише зменшує накладні витрати самої ОС.

Проблема для виробників ПК справді гостра. Через ажіотажний попит на пам’ять для ШІ-серверів ціни на оперативну пам’ять за рік зросли в рази. За оцінкою Gartner, пам’ять уже становить близько 23% собівартості типового комп’ютера, а сегмент ПК дешевших за $500 до 2028 року може фактично зникнути.

Цікаво, що ще в травні 2026 року Microsoft називала рекомендованим мінімумом для комфортної роботи з Windows 32 ГБ оперативної пам’яті, а 16 ГБ фігурували як мінімальний обсяг для функцій Copilot і штучного інтелекту. Саме 16 ГБ досі потрібні для отримання статусу Copilot+ PC, тож бюджетні моделі з 8 ГБ залишаться без частини ШІ-можливостей.

Фінансово квартал для ASUS видався рекордним. Виручка брендового бізнесу зросла на 36% у річному вимірі, до 258,8 млрд тайванських доларів, що становить приблизно 360 млрд грн. Продажі ПК додали близько 25%, а постачання комерційних комп’ютерів зросли більш ніж на 30%. Проте саме вартість пам’яті компанія називає головним ризиком для маржі недорогих моделей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на пам’ять DDR4 нарешті почали знижуватися після рекордного подорожчання. За даними TrendForce, спотова ціна популярного чипа DDR4 на 8 Гбіт за три тижні листопада подешевшала приблизно на 7%, а контрактні ціни наступного року зростатимуть повільніше, ніж прогнозували раніше.