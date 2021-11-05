Стало відомо, як зарядити телефон без розетки та зовнішнього акумулятора

Сучасні смартфони замінюють собою цілу низку технологій. Їх функціонал дозволяє справлятися із завданнями персональних комп’ютерів, фотоапаратів та простих телефонів. У ХХІ столітті без подібних пристроїв обійтися практично неможливо, проте часто обставини до цього змушують.





У даному випадку йдеться про слабкі акумулятори деяких моделей смартфонів, через які пристрій доводиться заряджати кілька разів на день. З такою проблемою стикаються також власники iPhone. Знаючи недоліки свого мобільного телефону, користувачі нерідко носять із собою зовнішні акумулятори, що частково сприяє розв’язанню непорозуміння. Але як бути, якщо такого пристосування немає під рукою, та й розеток не видно поблизу?

Виявляється, виготовити саморобний зарядний пристрій можна за допомогою прикурювача, батареї та звичайного ключа. Прикурювач необхідно підключити до позначки плюс, ключ – до позначки мінус і з’єднати. Батарея, приєднана до смартфону, забезпечуватиме зарядку, і вже за кілька хвилин пристрій буде готовий до використання.