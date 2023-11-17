iPhone 16 отримає нову систему охолодження на основі графену

Apple планує використовувати в iPhone 16 графенову систему відведення тепла, щоб вирішити проблему перегріву. Про це повідомляє видання MacRumors, посилаючись на інсайдера Kosutami.

У недавньому повідомленні в X (Twitter) Kosutami розповів, що Apple працює над графеновою тепловідвідною системою для лінійки iPhone 16. Водночас моделі iPhone 16 Pro і Pro Max додатково можуть отримати металеві корпуси акумуляторів для зниження їхнього нагрівання.

“Цей крок, мабуть, став відповіддю на широко поширені проблеми з перегрівом iPhone 15 Pro, які Apple вирішила за допомогою оновлення програмного забезпечення раніше цього року”, – пише MacRumors.

Графен має високу теплопровідність, перевершуючи за цим параметром мідь, яка зараз використовується в радіаторах iPhone. Apple вже деякий час цікавиться графеном для управління температурним режимом, подавши патенти, пов’язані з дослідженням матеріалу для розсіювання тепла в портативних пристроях.

Також кілька років тому Apple перевела акумулятор Apple Watch Series 7 з корпусу з чорної фольги на металевий, тому еквівалентна зміна на iPhone видається цілком імовірною.