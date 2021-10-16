Redmi Note 11 здивував не сильно, власникам 10-ки переживати не варто

Смартфони лінійки Redmi Note ось уже кілька років є одними з найбільш затребуваних в середньобюджетному сегменті. Обумовлено це шикарним співвідношенням ціни і якості. Взяти хоча б Redmi Note 10 Pro – найдоступніший апарат з 120-герцовим AMOLED екраном, який зазвичай зустрічається тільки у флагмани. Коштує він при цьому на порядок дешевше.





З огляду на це, оновлення лінійки – завжди важлива подія, яка привертає увагу громадськості. Так і сталося з постом в Weibo від генерального директора бренду Redmi. Лю Вейбінг написав: «У цьому місяці я дуже зайнятий», і прикріпив до посту картинку з презентації Redmi Note 10 5G, що багато хто розцінив як натяк на швидкий анонс Redmi Note 11.

Інсайдери також підтверджують, що в продажу скоро з’явиться смартфон нового покоління, і його характеристики вже не секрет. Базовий Redmi Note 11 отримає 120-герцовий IPS екран, процесор Dimensity 810, основний фотосенсор на 50 МП і батарею ємністю 5000 мАг з підтримкою 33-ватної швидкої зарядки. Конфігурацій пам’яті, судячи з усього, буде дві – 6/128 і 8/128 ГБ. Передбачувана вартість в Китаї – від 190 до 250 доларів.

У випадку з Redmi Note 11 Pro все куди цікавіше: гаджет запропонує 120-герцовий OLED дисплей, головну камеру на 108 МП і батарею ємністю 5000 мАг з підтримкою дуже швидкоъ 67-ватної зарядки – щодо поточного покоління китайці прокачають цей показник рівно в два рази. Як процесор задіють потужний Dimensity 920 з 6/8 ГБ оперативної пам’яті, а постійної буде 128 або 256 ГБ. Крім цього, у девайса на борту будуть стереодинаміки JBL, лінійний вібромоторчик і NFC. Ціна «Прошки» в Китаї складе від 250-310.

Якщо чутки відповідають правді – по характеристикам нове покоління не сильно відрізняється від попереднього і переходити на нього власникам Note 10 не буде ніякого сенсу.

Анонс смартфонів Redmi Note 11 повинен відбутися до розпродажу 11.11.