Samsung змушена відмовитися від головної фішки флагманського Galaxy S22

Вже довгий час в мережі ходять розмови про те, що компанія Samsung буде встановлювати фронталки під екран смартфонів. Вперше це повинні були реалізувати в Galaxy S22. Але тепер корейські ЗМІ говорять про те, що дане рішення в наступному флагмані чекати не варто. Головна причина полягає в неможливості досягнення достатніх обсягів виробництва в обмежені терміни. Нові лінії виробництва будуть готові тільки до 2022 року.





Інша проблема полягає в “сирості” самої технології. Вона поки не дозволяє досягти нормального якості знімків при зйомці під екраном. Виробник постарається довести цю технологію до розуму до випуску наступного Galaxy Note. Про те, чи буде підекранна фронталка реалізована в Galaxy Z Fold 3 поки не йдеться. Але через специфіку смартфона проблем виникнути не повинно. Анонс флагманів повинен відбутися вже в серпні.