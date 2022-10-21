Особенности и преимущества проведения порезки ДСП профессионалами

ДСП продаются большими плитами, однако не всегда при проведении ремонта или строительных работ такие плиты подходят по размеру. В случае необходимости использования разных размеров плит стоит заказать услугу порезки ДСП у профессионалов, чтобы она прошла без изъянов и сколов на поверхности материала.

Правила порезки ДСП

В домашних условиях разрезать плиты ДСП без сколов довольно сложно, поскольку для этого нужны не только навыки, но и специальные инструменты. Чтобы провести распил ДСП правильно, надо следовать некоторым правилам:

Разрезать ДСП можно только на поверхности, где плита сможет лежать ровно и не свисать. То есть для порезки большой плиты потребуется стол или даже несколько сдвинутых столов. Чтобы исключить сколы на ламинированной плите особенно, но и на шлифованной тоже, стоит края заклеить скотчем или специальной липкой лентой. Это позволит при разрезании удерживать край куска плиты и предотвратить появление сколов. Если процесс порезки проводится с использованием лобзика, то сначала на плите ножом с острым лезвием начертывают линию и только после этого проводят распил. Еще специалисты обычно используют пилы, у которых небольшие по размеру зубцы. При этом пилу нужно хорошо заточить и проводить по материалу под острым углом и с легким нажатием. Используя лобзик, надо аккуратно проводить им по начерченной линии, слегка нажав на поверхность.

Если вам для ремонта или строительства надо купить лист МДФ ламинированный и порезать на части, то это тоже лучше оставить профессионалам и они сделают все быстро и без повреждений.

Плюсы проведения порезки материала профессионалами

Как бы вы не были уверены в собственных способностях, но материалы для ремонта и строительства не настолько дешево стоят, чтобы пробовать самим их резать и пилить. При этом может возникнуть много изъянов на поверхности, также надо много инструментов, территории и времени. Лучше всего воспользоваться услугами, которые предоставляют магазины, занимающиеся продажей материала. В таком случае вы точно будете уверены, что все пройдет хорошо, а вам не придется столкнуться с большим количеством неудобств.

Провести порезку ДСП профессионалами, а не дома самим стоит из-за таких преимуществ:

наличие у профессионалов специальной аппаратуры и инструментов для проведения процедуры, конвейер и благодаря этому высокая скорость выполнения заказа;

использование программ для станков, которые позволяют быстро вырезать под разные размеры и форму плиты вручную это или очень долго, или вообще невозможно;

поскольку программа станка способна сама рассчитать наиболее выгодный расход материала при порезке, то вы еще и сможете сэкономить;

точность распила и отсутствие сколов, трещин и прочих изъянов;

утилизация мусора сразу специальной машиной, чтобы не надо было его еще собирать и складывать.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что порезать ДСП лучше доверять профессионалам.