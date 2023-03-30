Пентагон б’є на сполох: лише половина F-35 готова до бою

Парк винищувачів F-35 демонструє низький рівень готовності: лише близько половини винищувачів вважаються придатними до виконання завдань, що значно нижче за цільовий показник у 65%, передає Bloomberg з посиланням на керівника програми F-35 генерал-лейтенанта ВПС Майкла Шмідта.

Станом на лютий середньомісячний показник готовності до виконання місій в американському флоті із понад 540 винищувачів F-35 становив 53,1%.

Відсоток літаків, здатних виконувати всі свої місії, становив менше ніж 30%. Шмідт назвав такий стан боєздатності “неприйнятним” і поставив за мету збільшити показники боєздатності як мінімум на 10% протягом наступних 12 місяців.

Причини зниження рівня готовності не уточнюються, але в минулому винуватцями були нестача запасних частин, а також поломки деталей та компонентів двигуна частіше, ніж очікувалося.