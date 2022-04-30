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Radeon RX 6400 порівняли з GeForce GTX 1060 у 8 сучасних AAA-іграх
Тестування бюджетних графічних адаптерів для геймерів провів популярний ютубер з каналу GameGangsta.
Саме тестування:
Конфігурація тестового ПК така:
- Процесор: Intel Core i5 11600K із частотою роботи 3,9 ГГц
- Материнська плата: MSI MAG Z490 TOMAHAWK
- Оперативна пам’ять: дві планки по 8 ГБ
- Графічний адаптер 1: ASUS Radeon RX 6400 DUAL з 4 ГБ відеопам’яті формату GDDR6
- Графічний адаптер 2: MSI GeForce GTX 1060 ARMOR з 3 ГБ відеопам’яті формату GDDR5
- SSD: 480 ГБ
- HDD: 2+2 ТБ
- Блок живлення: 750 Вт
- Операційна система: Windows 10
Результати:
- Grand Theft Auto V: 39 fps (Radeon RX 6400), 57 fps (GeForce GTX 1060).
- Rainbow Six Siege: 178 fps (Radeon RX 6400), 153 fps (GeForce GTX 1060).
- Assassin’s Creed Odyssey: 28 fps (Radeon RX 6400), 28 fps (GeForce GTX 1060).
- Red Dead Redemption 2: 46 fps (Radeon RX 6400), 33 fps (GeForce GTX 1060).
- Assassin’s Creed Valhalla: 27 fps (Radeon RX 6400), 32 fps (GeForce GTX 1060).
- Watch Dogs Legion: 44 fps (Radeon RX 6400), 40 fps (GeForce GTX 1060).
- Far Cry 6: 46 fps (Radeon RX 6400), 40 fps (GeForce GTX 1060).
- Forza Horizon 5: 34 fps (Radeon RX 6400), 26 fps (GeForce GTX 1060).
Як бачимо, Radeon RX 6400 все-таки краще.